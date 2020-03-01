Valencia’da Maxi Gomez şoku yaşanıyor

La Liga ekibi Valencia’nın forveti Maxi Gomez, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 hafta forma giyemeyecek.

01 Mart 2020, Pazar 20:30 Son Güncelleme:
- A +
Valencia’da Maxi Gomez şoku yaşanıyor

Valencia Kulübü, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Gomez’in sol ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Real Betis’i 2-1 yendikleri maçta sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Gomez’in gelecek hafta ameliyat edileceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gomez’in sahalara dönüşünün 6 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Uruguay Milli Takımı’nda da oynayan Gomez, geçen yıl bir diğer İspanya takımı Celta Vigo’dan Valencia’ya transfer olmuştu.

Bu sezon Valencia formasıyla La Liga’da 22 maça çıkan Gomez, 8 gol attı.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...