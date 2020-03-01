Valencia’da Maxi Gomez şoku yaşanıyor

Valencia Kulübü, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Gomez’in sol ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Real Betis’i 2-1 yendikleri maçta sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Gomez’in gelecek hafta ameliyat edileceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gomez’in sahalara dönüşünün 6 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Uruguay Milli Takımı’nda da oynayan Gomez, geçen yıl bir diğer İspanya takımı Celta Vigo’dan Valencia’ya transfer olmuştu.

Bu sezon Valencia formasıyla La Liga’da 22 maça çıkan Gomez, 8 gol attı.

AA