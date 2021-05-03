Valencia’da Javi Gracia dönemi sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia, teknik direktör Javi Gracia’nın görevine son verildiğini açıkladı.

Barcelona karşısındaki 3-2’lik yenilgi sonrası La Liga’nın bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 6 puan üstünde yer alan Valencia’da, 51 yaşındaki İspanyol teknik adamla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gracia’dan boşalan teknik direktörlüğe, geçici olarak "Voro" lakaplı Salvador Gonzalez getirildi.

Valencia ile 2020’nin temmuz ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan Gracia, daha önce Cadiz, Almeria, Osasuna, Malaga, Rubin Kazan ve Watford kulüplerini çalıştırmıştı.