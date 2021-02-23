Valencia İspanya şehirlerinden biridir. Valencia Futbol kulübü de bu şehrin en önemli futbol kulübüdür. İspanya'nın en üst ligi olan La Liga liginde yer alır.

Valencia Stadı'nın adı nedir?

Valencia futbol takımının iç saha maçlarını yaptığı stadyumun adı Mestalla Stadyumudur. Bu stadyum, 20 Mayıs 1923 tarihinde hizmete açılmıştır. İspanya'nın en büyük 5. stadyumudur. Valencia Stadyumu eski olmasına rağmen bulunduğu konum, seyirci kapasitesi ve fonksiyonelliği ile kendinden bekleneni verecek niteliktedir.

Uzun süredir Valencia Futbol Kulübünün iç saha maçlarını yapmak üzere taşınması planlanan yeni bir stadyumun yapımı devam eder. Nou Mestalla adı verilecek olan stadyum, kulübün içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle on yıldan fazla süredir bitirilememiştir.

Valencia Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Mestalla Stadyumu'nun toplam seyirci kapasitesi 48.600 kişiliktir. Stadyum bu kapasite ile İspanya'nın 5. büyük stadyumu olma özelliği taşır.

Valencia, iç saha maçlarını Mestalla Stadyumunda yapar. Burası oldukça eski bir stadyumdur. Zaman zaman restorasyonlar yapılmıştır. Konum olarak Valencia şehrinin merkezinde olup ulaşımı oldukça kolaydır. Araç park yeri sorunu yaşanmaz. Stadyum eski olmasına rağmen iyi bir mimariye sahiptir. Birçok girişi olması nedeniyle tehlike anında seyircilerin kısa sürede tahliye edilmesi mümkündür.

Valencia Futbol takımı için yapımı devam eden Nou Mestalla Stadyumunun inşası devam etmektedir. Maddi problemler nedeniyle yeni stadyumun ne zaman bitirileceği hakkında net bir bilgi verilemiyor.