Valencia: Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de bir golün sahibi olan Enner Valencia, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. İlk yarı çok iyi oynadık, ikinci yarı kapandık. Presimize devam ettik. Önemli olan burada 3 puanla çıkmaktı. Takıma katkıda bulunmak çok güzel bir duygu. Bunu golle süslediğinizde çok mutlu oluyorsunuz. Sezon sonuna kadar aynı istikrarla devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.