7DAYS EuroCup'ın çeyrek final etabında İspanyol ekibi Valencia Basket, Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'u konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Rytas; ilk çeyreği 12-20, ilk yarıyı da 26-30 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte 22-13 ve son çeyrekte de 27-21'lik üstünlüğü yakalayan ev sahibi Valencia Basket, karşılaşmayı 75-64 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

Valencia'da Matt Thomas 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alberto Abalde, Aaron Doornekamp ve Fernando San Emeterio da 10'ar sayıyla oynadılar.

Rytas Vilnius'ta Deividas Sirvydis ve DJ Seeley 11'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

İki galibiyet almayı başaranın yarı finallere yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü Rytas'ın sahasında oynanacak.



