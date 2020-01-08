Bu sene 4 takımla düzenlenen ve maçların Suudi Arabistan’da oynanacağı İspanya Süper Kupası birbirinden zorlu maçlara sahne olacak. Cidde’de oynanacak yarı final mücadelelerinin ilkinde Valencia – Real Madrid karşı karşıya gelecek. Çarşamba ise Barcelona ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.

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Kritik karşılaşma öncesi Valencia’da önemli eksikler var. Takımın yıldız ismi Rodrigo sakatlandığı için bu maçta forma giyemeyecek. Yine bir başka forvet Gonçalo Guedes ay sonuna kadar yok. Manu Vallejo ile Lee Kangin de Valencia’nın diğer eksikleri.

Real Madrid’de ise Eden Hazard ve Marco Asensio’nun sakatlığı sürerken bu isimlere Karim Benzema ve Gareth Bale de eklendi. James Rodriguez, Marcelo ve Lucas Vazquez ise takımla çalışmalara başladı.

CANLI BAHİSTE ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’unda ilk yarı gol oldu.

- İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’unda karşılıklı gol oldu.

- Real Madrid kendi liginden oynadığı takımlara karşı 10 maçtır kaybetmiyor.

- Valencia bu sezon La Lig’da ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 25 maçın 23’ünde gol attı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek heyecan dolu karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyeleri %38 ile Real Madrid galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN’IN YORUMU

Süper Kupa mücadelesinde Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Madrid, sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Fakat son dönemde aldığı sonuçlarla beraber bu durumdan kurtuldu. Bu karşılaşmada taraf bahsinde Madrid'i bir adım önde görüyorum. Fakat Valencia'nın da kendi evinde bir tepki vereceğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı KGV bahsini daha makul buluyorum.



