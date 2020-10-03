Valencia - Real Betis maç sonucu: 0-2

La Liga'nın 5. haftasında Valencia'ya konuk olan Real Betis, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Sergio Canales ve Cristian Tello'nun golleriyle sonuca giden Manuel Pellegrini'nin ekibi, 9 puana ulaştı, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

7 puanda kalan Valencia ise 6. sırada yer aldı. Valencia milli maç arasının ardından Villareal deplasmanına gidecek. Real Betis ise evinde Real Sociedad'ı konuk edecek.