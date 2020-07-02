Valencia, Nando De Colo için devrede

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi koç ve takım kadrosu konusunda belirsizlikler sürerken Datome sonrası bir başka ayrılık da Nando De Colo'nun gidişiyle yaşanabilir. SDNA'nın haberine göre Fransız yıldız için eski takımı Valencia devreye girdi. Valencia Basket'in ilk transfer hedefi olarak belirlediği oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarılıyor. Bu doğrultuda da ilk teklifin yapıldığı belirtildi.

De Colo, Fenerbahçe ile 2019'da 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fakat takımdaki değişim sürecinde ayrılması söz konusu olabilir. Fransız yıldız; son yaptığı açıklamada, "Eğer yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa bu çok iyi olur" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Jasikevicius, resmen Barcelona'nın yeni koçu oldu.

Oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda gideceği takımın Valencia olacağı aktarılmakta.

Nando De Colo, ülkesi Fransa'dan ayrıldıktan sonra ilk yurt dışı macerasını 2009'da Valencia ile yaşamıştı. Yıldız oyuncu, İspanyol ekibiyle bir de EuroCup şampiyonluğu yaşamış ve 2012'de ayrılarak NBA'in yolunu tutmuştu.