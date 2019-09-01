Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sağ bek arayışlarını sürdürüyor.

Elseid Hysaj için Napoli ile görüşmelerini sürdüren Valencia'nın 20 milyon euroluk teklifine rağmen İtalyan ekibinin 25 milyon euroda ısrar ediyor.

TUTTOmercatoWEB'in haberine göre Valencia, bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla'ya yöneldi.

Hysaj'ın transferini bitirmesi zor gözüken Valencia'nın, Fenerbahçe ile 1 yıllık kontratı kalan Isla için girişimlere başlaması bekleniyor.