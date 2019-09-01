Valencia, Mauricio Isla'yı transfer etmek istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İspanyol ekiplerinden Valencia, sağ bek arayışları kapsamında Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla ile ilgileniyor.

01 Eylül 2019, Pazar 20:33
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Valencia, Mauricio Isla'yı transfer etmek istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sağ bek arayışlarını sürdürüyor.

Elseid Hysaj için Napoli ile görüşmelerini sürdüren Valencia'nın 20 milyon euroluk teklifine rağmen İtalyan ekibinin 25 milyon euroda ısrar ediyor.

TUTTOmercatoWEB'in haberine göre Valencia, bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla'ya yöneldi.

Hysaj'ın transferini bitirmesi zor gözüken Valencia'nın, Fenerbahçe ile 1 yıllık kontratı kalan Isla için girişimlere başlaması bekleniyor.

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