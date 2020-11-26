Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk ediyor. Zorlu mücadele, 27 Kasım Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 17 Kasım Salı günü konuk olduğu Baskonia'ya 86-68 mağlup olan Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Cuma günü Madrid’de oynadığı mücadelede ise Real Madrid’e 94-74 yenildi. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 10. haftayı dört galibiyetle bitirdi. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı bulunan Nando De Colo İspanya’daki maçlarda yer almazken, Jan Vesely ise rahatsızlığı nedeniyle Real Madrid mücadelesinde forma giyemedi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 22 Kasım Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 70-56 yenerek dokuzda dokuz yaptı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 26, Danilo Barthel ise 18 sayı üretti.

Fenerbahçe'de tedavi süreci devam eden Nando De Colo, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan takım idmanında sakatlık yaşayan Alex Perez ve Milli Takımımız ile eleme maçlarında forma giyecek olan Melih Mahmutoğlu bu karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları

Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown ve Edgaras Ulanovas bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir top çalmaya imza attı. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 35 ziyaretinde hata yapmadı.

Jarell Eddie, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Lorenzo Brown, son beş EuroLeague maçında en az bir top çalmaya imza attı. Brown, son altı EuroLeague karşılaşmasının beşinde çift haneli sayılarda skor buldu.

Jan Vesely, maç başına 6.1 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip yedinci isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (447). Vesely, EuroLeague kariyerinde 913 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 155 toplam değer ile 11. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1136 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına beş isabet kalmış durumda. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2399 sayısı var ve bu alanda da en değerli 19. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3160 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 798 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3531 ile yedinci sırada. Nando De Colo, parkeye çıkacağı bir sonraki EuroLeague karşılaşmasında 200. kez bu ligde forma giymiş olacak.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 300. üç sayı isabetini bulmasına iki isabet kalmış durumda. Ali Muhammed, üçlüklerde 300 barajını aştığında bunu başaran 20. oyuncu olacak.