Süper Lig’de çarşamba günü evinde Galatasaray’a yenilerek Turkish Airlines EuroLeague haftasına giren Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında sahaya çıkacak. Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve son olarak Real Madrid’e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Valencia’nın konuğu olacak.

Kanarya Avrupa’da 25 hafta geride kalırken 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Temsilcimiz, Play-Off şansını sürdürmesi için, sıralamada üzerindeki takımlardan biri olan Valencia’yı yenmek zorunda.

Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23:00’te La Fonteta’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Avrupa’da 535. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 535. mücadelesine çıkacak. Sarı Lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 534 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de ise yaptığı 332 maçın 195’ini kazandı, 137’sinde sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'de Valencia ile 7 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların 4’ünü Valencia, 3’ünü sarı-lacivertliler kazandı.