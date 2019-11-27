Valencia - Chelsea maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Valencia ve Chelsea İspanya'da karşı karşıya geldi.

Maçın 40. dakikasında Valencia Carlos Soler'in golüyle 1-0 öne geçti. 41'de ise Kovacic Chelsea'ye beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda 50. dakikada Christian Pulisic Chelsea'yi 2-1 öne geçiren golü attı. 64'te ise Valencia'nın 10 numarası Parejo, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Vuruşu Kepa kurtardı.

82'de ise Parejo'nun asistinde Daniel Wass topu ağlara gönderdi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu skorun ardından iki takım da 8'er puana yükseldi.