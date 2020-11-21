Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 82-80

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde İspanya temsilcilerinden Valencia Basket, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. 80-80 eşitlik varken son hücum için topu kenardan oyuna sokan Maccabi Tel Aviv, hata yaparak topu kaybettikten sonra Valencia'da Van Rossom, bulduğu boş turnike ile skoru 82-80'e getirerek takımına maçı kazandırdı.

Valencia Basket, 9. maçındaki 6. galibiyetini elde ederken sıkıntılı bir sezon geçiren Maccabi Tel Aviv ise 10. maçındaki 7. yenilgisini aldı.

Valencia'da Klemen Prepelic, 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Derrick Williams 15, Mike Tobey 12 sayıyla oynadı.

Maccabi Tel Aviv'de son topta yaptığı hataya rağmen Scottie Wilbekin; 25 sayı, 5 asist ile öne çıkarken Angelo Caloiaro da 15 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.