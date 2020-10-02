Valencia Basket - LDLC ASVEL maç sonucu: 65-63

Turkish Airlines EuroLeague'in açılış haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 65-63'lük skorla geçti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Valencia, 16 saniye kala Van Rossom'un basketi ile 65-63 öne geçerken ASVEL'de Amine Noua'nın değerlendiremediği atış ile galibiyete ulaştı.

Süre alan tüm isimlerin skor katkısı yaptığı Valencia'da eski Fenerbahçeli Derrick Williams 15 sayı, 5 ribaunt ile öne çıkarken Mike Tobey de 10 sayı üretti. Bir başka eski Fenerbahçeli Nikola Kalinic ise 26 dakika ile Valencia'da en çok süre alan isim olurken 6 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ile oynadı.

LDLC ASVEL'de Moustapha Fall 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Norris Cole da 11 sayı, 6 asist ile maçı tamamladı.







