Valencia Basket - Barcelona maç sonucu: 66-71

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde iki İspanyol ekibi karşı karşıya geldiler. Barcelona, Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşırken üçüncü çeyrekteki etkili performansıyla rakibini 71-66 mağlup etmeyi başardı. Barcelona, 3. maçındaki 2. galibiyetini elde ederken Valencia ise ilk yenilgisini aldı.

Corona virüs testi pozitif çıkan yıldızı Nikola Mirotic'ten yoksun olan Barcelona'da Rolands Smits 15 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Nick Calathes 14, Brandon Davies ve Alex Abrines de 11'er sayıyla maçı tamamladılar.

Süre alan herkesin skor ürettiği Valencia'da ise eski Fenerbahçeli Nikola Kalinic ve Bojan Dubljevic 13'er sayıyla oynadılar.