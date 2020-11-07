Valencia Basket - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 86-81

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde İspanyol ekiplerinden Valencia Basket, İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk etti. Ev sahibi Valencia, karşılaşmadan 86-81'lik skorla galip ayrıldı.
Valencia, EuroLeague'deki 6. maçında 4. galibiyetini elde ederken Armani Exchange Milan da 5. maçındaki 2. mağlubiyetini aldı.
Valencia'da Sam Van Rossom, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Klemen Prepelic 14, Nikola Kalinic 10 sayıyla maçı tamamladı.
Olimpia Milan'da Shavon Shields, 17 sayıyla takımının en skoreri olurken Kyle Hines 13, Vladimir Micov 12 sayıyla oynadı.