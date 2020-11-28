Valencia - Atletico Madrid maç sonucu: 0-1

İspanya La Liga'da 11. hafta karşılaşmasında Valencia, sahasında liderlik yarışında olan Atletico Madrid'i konuk etti.

Maçın ilk yarısında rakibine göre daha topla oynayan ve daha gol pozisyonuna giren bir Atletico Madrid vardı. Valencia da tehlikeli geldi ancak istediği golü bulamadı.

İlk yarı karşılıklı atakların yaşandığı ancak Atletico Madrid'in daha üstün olduğu ve kıran kırana bir mücadelenin geçtiği oyunla 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da Atletico Madrid gol için Valencia kalesine ataklarını sürdürdü. Daha çok sol kanattan gerçekleştirilen ataklarla gol arayan Madrid ekibi, aradığı golü 79. dakikada buldu.

ATLETICO ARADIĞI GOLÜ BULDU

Yine sol taraftan gerçekleştirilen atakta Yannick Carrasco ceza sahasının solundan sıfıra indi, yerden sert ortasını gönderdi. Valencia savunmasında Toni Lato'ya çarpan top filelere gitti ve Atletico Madrid bu golle 1-0 öne geçti.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

Madrid ekibi bu galibiye sonrasında maç eksiğiyle lider Real Sociedad'ın arkasında 23 puanla 2. sırada yer aldı.

Valencia ise 12 puanla 10. sıraya geriledi.