Bergamo'da farklı kaybeden Valencia, sonrasında Real Sociedad'a 3-0 yenilip dibe vurmak üzereydi ama önce Real Betis'i 2-1'le geçtiler, ardından da Alaves deplasmanında 1 puan alarak biraz olsun rahatladılar. Stoperlerden Gabriel Paulista cezalı, Ezequiel Garay sezonu kapattı. Eliaquim Mangala'nın durumu maç saati netleşecek. Sakatlığı sebebiyle Alaves maçını kaçıran forvet Maxi Gomez'in oynaması beklenmiyor. İlk Atalanta maçında görev yapmayan bir diğer forvet Rodrigo geri döndü, maç kadrosunda yerini alacak.

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Şampiyonlar Ligi'nin mucize takımı Atalanta ise İtalya'da koronavirüs salgının ciddi boyutlara ulaşması sonucu, 4-1'lik ilk maçtan sonra Serie A'da sadece 1 maça çıkabildi. Lecce deplasmanında 7-2 kazandıkları o maçta 3 gol atan Duvan Zapata ve 1 gol 2 asistle oynayan Josip Ilicic, rövanş maçında TD Gian Piero Gasperini'nin yine en güvendiği isimler olacak.

Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle, İspanya Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine seyircisiz oynanacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Valencia, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 eleme turu maçında galibiyet alamadı. (5 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Atalanta, Avrupa kupalarında oynadığı 17 deplasman maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (5 beraberlik - 9 mağlubiyet)

- Atalanta'nın son 5 resmi maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

- Valencia, Mestalla'da oynadığı son 12 resmi maçı kaybetmedi. (8 galibiyet - 4 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih karşılıklı gol!

Üyelerin %22'den fazlası taraf bahsine değil, iki takımın da gol bulmasına yönelmiş. %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihine güveniyor.



