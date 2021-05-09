Sarı-Lacivertliler için dünkü Ankaragücü maçı tam anlamıyla nefesleri kesti. Lider Beşiktaş’ın Galatasaray deplasmanına çıktığı gecede Fenerbahçe, Başkent’te müthiş mücadele verdi. Ankaragücü, 4. dakikada Alper’le öne geçti. Başkent ekibi, inanılmaz pozisyonlardan da yararlanamadı. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe oyuna ağırlığını koymaya başladı. Son haftaların flaş ismi Enner Valencia’nın asistinde Ozan Tufan sokra dengeyi getirdi.

En kritik gol

İkinci yarıda Valencia takımını öne geçirme şansları yakaladı. Özellikle altı pastan kaleci Friedrich’in üzerine yaptığı kafa vuruşu sonrası büyük üzüntü yaşadı. Herkes maçın artık 1-1 biteceğini düşünürken, 90+6’da Valencia bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli oyuncu, kafayla fileleri havalandırdı. Ekvadorlu yıldız, lider Beşiktaş’ın Galatasaray’a 3-1 kaybettiği gecede, takımının şampiyonluk iddiasını iyice alevlendirecek çok kritik bir gole imza attı.

Resmen alev aldı!

Valencia, ligin son virajında adeta coştu. 31 yaşındaki futbolcu, son 7 maçta 6 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı. Son Erzurum karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli yıldız, Ankaragücü’ne de aynı tarifeyi uyguladı.