Fenerbahçe ile Mathieu Valbuena arasındaki ‘25 maç’ maddesinin ortadan kalkmasıyla alakalı detaylar dikkat çekti. Ligde 30. haftada oynanan Trabzonspor maçı öncesi yapılan görüşmeyle bu opsiyon ortadan kaldırılmıştı.

Bu sayede Fransız futbolcunun sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının önüne geçildi. Sözleşmesinde 25 resmi maçta oynaması durumunda bir yıl daha aynı şartlarda mukavelesi uzar maddesi bulunan Valbuena’nın, yaşı ve yüksek maaşı yönetimi sıkıntıya sokmuştu.

Bu nedenle yapılan görüşmeden sonra karşılıklı olarak anlaşma sağlandı ve madde kaldırıldı. 34 yaşındaki oyuncunun ayrıca kalan maçlarda oynamasının önündeki engel de kaldırıldı.

Yapılan karşılıklı görüşmelerde Valbuena’nın fesih için talebi kulüpten birikmiş alacaklarının yanı sıra bir miktar para istemek oldu. Bunun da deneyimli futbolcunun bir aylık maaşına denk geldiği ifade edildi.

Yıllık 3 milyon euroya yakın ücret alan Mathieu Valbuena, alacaklarını tahsil etti. Başarılı isim, bir maaş ikramiye aldı ve sözleşmesini eline alarak serbest oyuncu statüsü kazandı.

Fransız futbolcu şimdi istediği kulüple anlaşma sağlayabilecek. Valbuena, bonservisi elinde olduğu için de doğal olarak alacağı ücrete bu durum pozitif yansıyacak.

Mathieu Valbuena özellikle 25 maçlık maddenin kalkması ve maçlara çıkmasının önünde engel olmamasının ardından rahatladı. Doğal olarak deneyimli yıldızın performansı da arttı.

Skor katkısı

Valbuena, sözleşmesindeki madde kalkınca hem skor anlamında katkı verdi hem de aldığı süre arttı. Fransız yıldız son 4 maçta da süre alırken, 2 asist 1 golle oynadı. Bu süre zarfında da Fenerbahçe 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

(Milliyet)