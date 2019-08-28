Temsilcimiz Başakşehir'i eleyerek Şampiyonlar Ligi Play Off turuna kalan Olympiakos, ilk maçta 4-0 mağlup ettiği Krasnodar'a rövanş maçında konuk oldu.

Krasnodar Stadı'nda oynanan mücadeleye ev sahibi golle başladı. Henüz 10. dakikada Daniil Utkin ile öne geçen Krasnodar'ın üstünlüğü sadece 1 dakika sürdü. 11. dakikada sahne alan Youssef El-Arabi, skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Skor avantajını elinde bulunduran Yunan ekibi, Faslı golcüsü Youssef El-Arabi ile 47'de öne geçti. Porto'yu kupanın dışına iterek Olympiakos'la eşleşen ve en büyük sürprizlerden birisine imza atan Krasnodar, güçlü rakibi karşısında kalan dakikalarda golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe formasıyla tanıdığımız Mathieu Valbuena, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

32 yaşındaki golcü Youssef El-Arabi, attığı 2 golle takımını Rusya'da sırtlayan isim oldu.

Rakibini evinde 4-0, deplasmanda 2-1 mağlup eden Olympiakos, adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak.







