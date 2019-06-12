Tecrübeli stoperin bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından Mithat Halis konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Halis, "Fenerbahçe ile görüştük; şu anda yeni sözleşme konusunda kesin bir şey diyemem. Kalabilir de gidebilir de... Normalde İstanbul'da çok mutlu. İngiltere ve Rusya gibi soğuk ülkelerde oynamayacağı kesin. Yıllarca oynadı ve bıktı. Tabii ki arayan çok kulüp var onun transferi için. Olympiakos da ilgileniyor. Mathieu Valbuena Skretel'i her gün arıyor. Onun da Olympiakos'a gelmesini istiyor. Çünkü Skretel'e güveniyor. Gücünü ve yapabileceklerini iyi biliyor. Olympiakos için ikna etmeye çalışıyor. Tanıdığı bir insan olduğu için orada birlikte başarılı olacaklarını düşünüyor. Yunanlılar bastırıyor; fakat ortada henüz net bir şey yok" dedi.