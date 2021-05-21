Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili suskunluğunu bozdu.

Yıldız futbolcu konuyla ilgili, "Bu konuda yorum yapacağım. Benzema Fransa için fazlasını yapabilirse milli takım için iyi olur. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Deschamps seçimini yaptı. Başarısız olursa seçiminden dolayı o suçlanamaz" ifadelerini kullandı.

"Deschamps beni aramadı"

Valbuena, milli takıma kendisinin seçilmemesiyle ilgi olarak da "Deschamps beni aramadı. Didier'den veya bir başkasından hiçbir şey beklemiyorum" dedi.

İkili arasında ne yaşanmıştı?

5.5 yıl önce Fransız futbolcu Valbuena’nın seks kaseti olduğu gündeme gelmişti ve tecrübeli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan Benzema’nın kendisine şantaj yaptığını iddia etmişti. Fransız basınına konuşan Valbuena, şantaj olayı sırasında Benzema ile aralarında bazı diyaloglar geçtiğini belirterek, "Benle konuşurken öfkeli bir tavrı yoktu ve doğrudan maddi yönde bir istekte bulunmadı ama sürekli birisiyle buluştuğumu tekrarladı" ifadesini kullanmıştı.