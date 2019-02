Valbuena, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan 14/16 programına konuk oldu. Dün Vodafone Park’ta oynanan ve ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçtan 3-3’lük eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Valbuena, taraftarlara da övgüler yağdırdı.

"İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık"

Sözlerine dün oynanan ve 3-3 eşitlikle tamamlanan Beşiktaş maçını değerlendirerek başlayan Mathieu Valbuena, “Çok önemli bir debi karşılaşmasını geride bıraktık. Maçın gidişatına baktığımızda mucizevi bir geri dönüşe imza attık. O maçın 3-3’e gelmesi muhteşemdi. Belki 4-3’ü de bulabilecek fırsatları yakaladık. Şu tarafı da var; ilk yarı bizim için son derece üzücü, başımızı öne eğecek, utanılacak bir ilk yarıydı. İlk 18 dakikada kalemizde 2 gol gördük. Daha sonra başımızı yukarı kaldıracak gerekli kuvveti, sertliği de saha içerisinde gösteremedik. Bunu başaramadığımız için devreye 3-0 geride girdik. İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Onurumuz, gururumuz için oynadık. Bizim için işler artık tamamen bu noktaya gelmişti. Soyunma odasında birçok konuşma oldu. Bu durumu asla kabullenmemeliydik, kararlı olmalıydık. Çabuk bir gol bulursak bambaşka bir maç olacağını biliyorduk ve çabuk bulduğumuz gol işleri değiştirdi. Bizim için üzücü olan şöyle bir taraf var; ikinci yarıdaki o performansımızı ilk yarıda neden sergileyemedik? Bu bizim için üzüntü veren taraf. Sonradan reaksiyon göstermeniz gerekmemeli, o davranışı en baştan sergileyebilmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir karakter sergiledik"

Futbol tamamen kafada oynanan mental bir oyun olduğuna vurgu yapan Valbuena, “Çok kaliteli oyuncularınız olabilir ama mental olarak da onu sahaya yansıtmanız gerekir. İşleri kafada doğru bir şekilde yansıtabilmeniz gerekir. Eğer mental olarak kuvvetli değilseniz başarıya başka türlü ulaşamazsınız. Fenerbahçe’nin böyle bir görüntü çizmesine kesinlikle izin vermememiz gerekiyor. O durumlara Fenerbahçe’yi düşürmememiz gerekiyor. İkinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon, çok iyi bir reaksiyon ama illa bir darbe, bir tokat beklememeliyiz o reaksiyon gösterebilmek için. Her zaman dönemezsiniz. 3-0 geriye düştük, 3-3 mükemmel bir dönüş ama Beşiktaş gibi bir takımla oynuyorsanız her zaman böyle dönüşler yapamazsınız. Kendimizi öncelikle o duruma sokmamamız gerekiyor. Çok iyi bir karakter sergiledik. Bu takımın o karaktere sahip olduğunu hepimiz biliyorduk. İkinci yarıya başlarken bu takımın karakterini sahaya koyduğunda maçı döndürebileceğini düşünüyorduk. Bu takım eğer bunu yapabiliyorsa maç başında da yapabilir. Böyle bir kapasitemiz var. Bizim şu an acil olarak puanlara ihtiyacımız var. Lig tablosunda yukarıya çıkmaya ihtiyacımız var ve bunun için bir an önce istediğimiz puanları almamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

"Gerideyken 3 gol attık, çok mutluyum"

Beşiktaş karşısında 1 asistle oynayan Fransız futbolcu kendi performansıyla ilgili, “Ufak bir sakatlığım vardı. 1 hafta önce oynadığımız Konyaspor maçında küçük bir sakatlık yaşamıştım. O sakatlıktan sonra takımla antrenmana maçtan 1 gün önce çıkma fırsatı buldum. Hocamızın beni bu maçta sonradan değerlendireceğini biliyordum ama gidişat daha farklı olsaydı bu kadar erken olmazdı. Ayew olur, ben olurum, bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Takıma katkı vermekti, amacımız. Sonuçta burada bir bütünlük söz konusu ve bu takımı yukarıya doğru hep birlikte nasıl çekebiliriz diye düşünüyorduk. İyi de işler yaptık. Takımımın bu dönüşüne katkı verebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş’la deplasmanda oynuyorsunuz ve gerideyken 3 gol attınız. Gerçekten mutluyum. Artık en önemlisi Çaykur RizesporRizespor maçı.” dedi.

"Daha düzenli performans göstermeliyiz"

Galatasaray maçında da benzer bir dönüş yaptıklarının hatırlatılması üzerine Fransız oyuncu, "Daha istikrarlı olmamız gerekiyor. Maçın her anında iyi performans göstermeliyiz. İlk yarı çok kötü, ikinci yarı çok iyi olmak; ya da tam tersi durum olmamalı. Bizim istikrara ihtiyacımız var. Kararlılık maç genelinde olmalı. Her takım bizimle oynayacağı maçı bekliyor. Özgüvenimizi kaybettiğimiz anlar yaşıyoruz. Daha düzenli performans göstermeliyiz. Bunu da yapabilecek bir takımımız" dedi.

Taraftarlar için ayrı bir parantez açan Valbuena, "İçinde bulunduğumuz duruma rağmen taraftarlarımız sezon başından itibaren bize destek oluyorlar. Onların yanımızda olduğunu bilmek bize cesaret veriyorlar. Daha önce oynadığım birçok takımda bunu gördüm. Soyunma odasına 3-0 geride gittiğiniz anlarda taraftarlar gidebiliyorlar. Desteklerini bırakıyorlar. Onlar ise yanımızda kaldılar. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Taraftarlarımız için de güzel oldu" ifadelerini kullandı.

"Kariyerimde ilk defa 3-0’dan geriden döndük. Beşiktaş deplasmanında bunu yapmak daha da güzeldi" diyen Valbuena, 2 Mart Cumartesi günü oynayacağımız Çaykur Rizespor karşılaşması ile ilgili de şunları söyledi:

"Puanlar alma zorunluluğumuz var. Çok formda bir Rizespor ile karşılaşacağız. Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki ruhun aynısını devam ettirmemiz gerekiyor. Kazanmamız gerekiyor. Artık galibiyet serisini başlatmalıyız."