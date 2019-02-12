Valbuena: Hocamız bana güvenebileceğini görmüştür

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit 'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz bu maçın rövanşını 21 Şubat Perşembe günü Yeni Zenit Stadyumu'nda oynayacak.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Valbuena, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Ligde zorlu bir dönemden geçiyoruz ama Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi bir takımla karşılaştık ve kazanmak güzel oldu. İlk maçı kazandık, turu orada almamız gerekiyor. Gol yemedik, en önemlisi de bu."

"Hocamızla profesyonel bir ilişkimiz var. Daha fazla oynamak istiyorum ama hayatın içinde bu da var. Hocam şans verdiğinde en iyisini yapmak istiyorum. Hocamız bana güvenebileceğini görmüştür."

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