Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yelkenli yatların mücadelesine sahne oldu. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve toplam 161 teknenin mücadele ettiği 5 gün süren yarışlar sona erdi. Koy içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

19’uncu Göcek Sonbahar Yarış Haftası kapsamında ICR 1’de Lagherta birinci, Magic Twelve ikinci, Vakkorama Sailing Team ise üçüncü sırayı aldı.

Zorlu geçen mücadele sonunda üçündü olan Vakkorama Sailing Team, başarısını sahnede kutladı. Dereceye girenlere kupaları Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak tarafından takdim edildi.