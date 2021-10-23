VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde beşinci maçında Bolu Belediyespor’u 3-0 yendi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini VakıfBank 25-19’luk skorla hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sette de hız kesmedi ve 25-20’lik set skoru ile durumu 2-0’a getirdi. 3. seti ise 25-17 alan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 13 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 12, Isabelle Haak 11 sayı kaydetti.

VakıfBank sezonun altıncı haftasında 30 Ekim Cumartesi, 15.00’te Nilüfer Belediyespor’a konuk olacak.

VAKIFBANK – BOLU BELEDİYESPOR: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 3, Tuğba Şenoğlu 4, Ayça Aykaç 5 (L), Chiaka Ogbogu 7, Melis Gürkaynak 8, Gabi 10, Isabelle Haak 11, Meryem Boz 13, Derya Cebecioğlu 17

BOLU BELEDİYESPOR: İdil Naz Kambur 2, Dilara Bağcı 3 (L), Aneta Havlickova 4, Özlem Güven 5 (L), Irmak Gökçen 6, Olena Karchenko 7, Çağla Salih 8, Şeyma Dilan Öztürk 10, Ceren Baysal 14, Dilara Yergün 17, Burcu Şentürk 18, Elif Uzun 20

SETLER: 25-19, 25-20, 25-17

SÜRE: 73 dk (25, 25, 23