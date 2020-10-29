VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 34 yıl önce kurduğu VakıfBank Spor Kulübü ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor... 23 Ekim 2012'den, 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçı kazanarak ''Üst üste en çok resmi maçta galip gelen voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Sarı-Siyahlılar bir başka rekora daha imza attı.

En çok madalya da onların!

Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında namağlup şampiyon olan temsilcimiz, bu turnuvayı 'en çok kazanan takım' unvanıyla bir kez daha Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. 3 şampiyonluğun yanı sıra bir ikincilik, iki de üçüncülük yaşayan Vakıfbank, ayrıca Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ''En çok madalya kazanan kulüp'' unvanını da elinde bulunduruyor.