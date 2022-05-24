CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak 5'te 5 yapan Vakıfbank sezonu mükemmel seviyede tamamladı. Imoco'yu 3-1 mağlup eden Vakıfbank'ta başantrenör Giovanni Guidetti mücadele sonrası hem karşılaşmayı hem de yeni transferleri İtalya'nın ve dünyanın en iyi voleybol oyuncuları arasında gösterilen Paola Egonu ile ilgili soruya yanıt verdi.

BAŞKAN AÇIKLADI

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Imoco Volley maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Paola Egonu'yu transfer ettiklerini duyurdu. Üstünsalih açıklamasında, "Geleni söyleyeyim. Paola Egonu artık bizim oyuncumuz. Biz daha öncesinde protokolümüzü yapmıştık, kendi takımımıza katmıştık. Bundan sonra artık bizim oyuncumuz olacak. Gidenleri de artık görürsünüz. Bunları söylemeyeyim, değişiklikler olabilir. Bize gelen Egonu var. Artık bizim oyuncumuz, bunun müjdesini vermiş olayım" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR SEZONU TAMAMLADI'

Skorer'in haberine göre İtalyan basını büyük başarı sonrası Giovanni Guidetti ile bir röportaj gerçekleştirdi. Haberde İtalyan antrenörün başarısından bahsedilirken "Giovanni Guidetti, Ljubljana'da Conegliano'ya karşı kazandığı finalden sonra kariyerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci zaferini VakıfBank yönetiminde yaşıyor. Guidetti'nin takımı aslında vitrinde 5 kupa ile inanılmaz bir sezonu tamamladı." denildi.

GUİDETTİ: ÇOK ACI ÇEKİLEN BİR YOLCULUK

Guidetti açıklamasında "Beşinci olması umurumda değil, bu grup için hem ilk hem de son, gelecek yıldan itibaren yine değişecek. Bu yüzden çok mutluyuz: 2019'da başlayan, çok acı çekilen bir yolculuk. Bu yıl tabutu kapatmak için sadece bir çivinin eksik olduğu 4-5 durumdan çıktık ”.ifadelerini kullandı.

"EN GÜZEL RÜYALARDA BİLE HAYAL EDİLEMEZDİ"

“Ama hepsini kaybedebilirdik; Şampiyonluğu, Türkiye Kupası'nı, Dünya Kulüpler Kupası'nı, Şampiyonları çeyrek finalde veya yarı finalde bile ( Fenerbahçe Opet'i altın set ile geçti). Bu takım asla pes etmeme konusunda gerçekten inanılmaz ve en güzel rüyalarda bile böyle bir durum hayal bile edilemezdi " dedi.

"39 SAYI ATTI, EGONU'YA ARTIK ŞAŞIRMIYORUZ"

Muhabirin "Geçen yıl Paola Egonu, Imoco'nun kazandığı mücadelede fark yarattı ve bu sefer?“ sorusuna İtalyan hoca, "Ve bu sefer yine neredeyse 40 sayı attı (Gülümsüyor) bu inanılmaz, şimdi hücum ettiğinde artık şaşırmıyoruz bile. Ama çok şükür voleybol 6, 7 hatta 8'de, 9'da ve 10 kişiyle oynanıyor." cevabını verdi.

EGONU İLE DİYALOĞU

"Takım olarak çok iyi iş çıkardık ve başımızı dik tuttuk, bu grubun en büyük gücü bu. Soyunma odasında Egonu'ya dedim ki: Bu, şık bir şekilde bitirmek için özel nedenleri olan, özel insanlar için özel bir akşam olacak"

EGONU, 'AVRUPA'NIN EN ETKİLİ 30 YAŞ ALTI KİŞİLERİ' LİSTESİNDE

Egonu, kariyerinde bugüne kadar İtalya lig şampiyonluğu, Süper Kupa, CEV Şampiyonlar Ligi gibi çok sayıda kupaya erişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Avrupa'yı temsilen Olimpiyat bayrağını taşıdı.

2021'de Forbes dergisinin "Avrupa'nın en etkili 30 yaş altı kişileri" listesine girdi.

YURT DIŞI ARZUSU

Egonu geçen hafta Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan bir söyleşide yurtdışına transferiyle ilgili soruları da yanıtladı. "Conegliano ile üçüncü sezon bitti, bu kulüple her şeyi kazandıktan sonra bir yurtdışı tecrübesinin vakti geldi mi?" sorusuna "Evet, bu yönde güçlü bir arzu var" diye yanıt verdi.

2021'DE BAŞARI DOLU BİR KARİYER

23 yaşındaki pasör çaprazı geçtiğimiz sezon Imoco Volley ile muhteşem bir seri yakalamıştı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı kazanan Imoco Volley'in en değerli isimleri arasında yer alan Paola Egonu inanılmaz bir sezonu geride bırakmıştı. Paola Egonu, Imoco Volley formasıyla son maçına VakıfBank karşısında çıktı. İtalyan voleybolcu, VakıfBank'ın zaferine engel olamadı. Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

KİTAP ÇIKARDI

İtalya'nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak voleybol yıldızları arasında sayılan Paola Egonu, geçtiğimiz hafta "Yıldız olmak için 18 sır" isimli bir kitap yayımladı. Egonu kitabını geçen yıl kaybettiği dedesine adadı.

Kariyer hedefleri ve 40 yaşına kadar voleybol oynamaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt vermişti; "Kesinlikle hayır. Uzun süre bu işi yapmakta bir sakınca yok ama benim öyküm bu değil: Hayatta yapılacak daha çok şey var."

Kitabında, küçükken karşılaştığı ırkçı hakaretlerden de söz ediyor. Ancak geçen hafta Corriere'de yayımlanan söyleşisinde, "Neyse ki artık başıma böyle şeyler gelmiyor. İtalya ırkçı bir ülke değil. Kötü insan çok yok. Bazen cehalet ve yüzeysellik örnekleri görüyorum ama bu farklı" diyor.