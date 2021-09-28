VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonu düzenlediği medya günü ile açtı. Takımın başarılı oyuncuları Zehra Güneş, Kübra Akman, Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley ve Aylin Sarıoğlu, medya gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sarı siyahlı ekip ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, her zaman 5 kupaya da talip olarak sezona başladıklarını belirterek, "Küçüklükten beri oynadığım takım arkadaşlarım (Derya Cebecioğlu ve Buket Gülübay), bu sene tekrardan takıma geri döndü ve altyapıdan çıkan oyunculara göre bir tık daha fazlayız normale göre. Umarım 35'inci sezonda çok genç ve dinamik bir kadroyla 5 kupayı alıp tekrardan 'VakıfBank Efsane' olarak ismimizi duyurabiliriz. Şu anki hedefimiz bu. Umarım son gün çok mutlu bir şekilde tekrardan burada buluşabiliriz" dedi.

"BU GENÇLİK ATEŞİNİN MAÇLARI BAZEN ÇOK FARKLI YERLERE TAŞIDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zehra Güneş, takımda genç sayısının artmasına değinerek, "Dediğim gibi altyapı oyuncusu olarak bir tık daha fazlayız bu sene. Bu gençlik ateşinin bazen maçları çok farklı yerlere taşıdığını düşünüyorum. Umarım bu sezon da böyle çok maç izleyeceğiz ve pozitif yanlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"YENİ HEDEFLERE ODAKLANDIKÇA YORGUNLUĞUNU UNUTUYORSUN"

Yaz aylarında milli takım ile 3 büyük turnuva oynadıklarının hatırlatılması üzerine Güneş, "Çok uzun bir maratondaydık hepimiz. Bazen fiziksel, bazen mental olarak çok zorlandık. Ama ufak da olsa bir ara verdik ve şimdi yeni hedeflerimize odaklanma zamanı. Yeni hedeflere odaklandıkça yorgunluğunu, bulunduğun durumu, tatil yapmadığını unutuyorsun. Biz alışkınız bu duruma. Hiç zorlayacağını düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

KÜBRA AKMAN: HEDEFİMİZDE 5 KUPA VAR

VakıfBank'ın deneyimli ismi Kübra Akman ise, bu sezon hedeflerinde 5 kupa olduğunu dile getirerek, "Bu sezon hedefimizde 5 kupa var. Onlar için çalışıyoruz. Çok yoğun bir çalışma temposundan geldik. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu sezon, hepimiz için en güzeli neyse o olur. Geçen sene, pandemiden sonra ilk sezon olduğu için tabii ki herkes öncelikle sağlığını düşünmek zorundaydı. Bu takımların içinde psikolojiyi bozan bir şey oldu. Geçen sezon sadece sağlımıza bir şey olmasın, elimizden gelenin en iyisini yapalım ve en güzel şekilde bitirelim dedik. Bunu Türkiye Ligi'nde başardık. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapamadık ama bu sene onu da tamamlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

CANSU ÖZBAY: 5 KUPANIN HEPSİNİ ALMAK İSTİYORUZ

Sarı siyahlı ekibin milli pasörü Cansu Özbay da, ana planlarında sadece tek bir kupa olmadığını söyleyerek, "5 kupanın hepsini almak istiyoruz. En büyük hedefimiz, 5 kupanın hepsini kazanabilmek ve bu sezonu çok güzel bir sezon yapabilmek. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya aldık. Bu sezonki hedefimiz altın madalyayla sezonu kapatmak. Umarım istediğimiz hedefe ulaşabiliriz" açıklamasını yaptı.

"YORGUNLUKLARIN HEPSİNİ UNUTTUK"

Milli takımda yoğun bir yaz sezonu geçirmelerinin kendilerini etkilemeyeceğini kaydeden Cansu Özbay, "Biz çok güzel bir milli sezon dönemini kapattık. Artık yeni sezon, VakıfBank'tayız. Yorgunlukların hepsini unuttuk. Önümüzde çok güzel bir sezon var. Çok keyifli bir sezon olacağına inanıyorum. O yüzden bu yorgunluğumuz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

MICHELLE BARTSCH-HACKLEY: HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tecrübe kazandıklarını belirten VakıfBank'ın ABD'li yıldızı Michelle Bartsch-Hackley ise, şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık ama çok büyük bir tecrübe yaşadık. Bu tecrübeyi de bu sezon iyi kullanıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlar var. Hep birlikte yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Bu yıl hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

AYLİN SARIOĞLU: BÜTÜN KULVARLARDA ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYORUZ

Takımın yeni transferi Aylin Sarıoğlu da, "Gerçekten yoğun bir sezon olacak. 35'inci sezonunda bu takımda bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum. 5 kulvarda herhangi bir önceliğimiz yok. Bütün kulvarlarda altın madalyayı hedefliyoruz. Geçen sene kaçırılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu sene kazanmak istiyoruz. Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. Bu sezon taraftarımızla birlikte olacağız, bu bizi çok mutlu ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

"HERKES AİLENİN BİR BİREYİ GİBİ DAVRANIYOR"

"Burada gerçekten aile kavramını hissedebiliyorum" diyen Sarıoğlu, transfer olduktan sonra herkes tarafından çok güzel karşılandığını söyleyerek, "Zaten bu kulübün başarısının buradan geldiğini düşünüyorum. Herkes ailenin bir bireyi gibi davranıyor. Herkes sorumluluklarını yerine getiriyor ve birbirini çok seviyor. Bu tabii ki de doğal olarak sahaya yansıyor ve işimiz daha da kolaylaşıyor. Bu sezon da böyle devam edeceğini düşünüyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)