A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde ABD ile oynadığı müsabaka sonrası Kara Bajema açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü smaçör, VakıfBank'a transferi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Kara Bajema, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla oynanan maçla ilgili gelen soruya "Tüm maç kıran kırana geçti. Türkiye harika bir takım. Çok iyi smaçörleri ve blok yapan isimleri var. Fakat düştüğümüzde dahi maçı bırakmadık diyebilirim" cevabını verdi.

"GUİDETTİ HARİKA BİR KOÇ"

VakıfBank'a transferi hakkında konuşan Kara Bajema, "Çok heyecanlıyım. Giovanni Guidetti harika bir koç. Onun takımında oynayacağım için çok heyecanlıyım. Dünyanın en iyi takımlarından biri. Bu fırsat adına çok minnettarım ve birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.

"İdol olarak gördüğün smaçörler var mı" sorusu gelmesi üzerine Kara Bajema, "Evet. Jordan Larson ve Michelle Bartsch-Hackley benim için öyle. İkisi de birbirinden farklı smaçörler; ancak harkika ve eşsiz oyuncular. Ben de bu farklı stildeki smaçörleri izlemeye bayılıyorum. İkisi de inanılmaz" diye konuştu.

"BENCE GABİ OLDUKÇA İYİ"

"Bu yıl Misli.com Sultanlar Ligi'ni izledin mi? Favori oyuncun var mı" sorusuna Kara Bajema, "Bu yıl çokça izledim; Şampiyonlar Ligi'nden dolayı. Oradaki takımlardan bazılarıyla oynadık. Gabi'nin oyun tarzına bayılıyorum. O bir yıldız. Onunla oynayacağım için heyecanlıyım. Bence Gabi oldukça iyi" cevabını verdi.

Hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Kara Bajema, "Bildiğiniz üzere milli takımda forma giydiğim ilk organizasyon bu. Bu şekilde devam etmek, milli takım adına harika işler başarmak ve kendimi her yıl daha da geliştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.