Vakıfbank'ın rakibi Novara

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla karşı karşıya gelecek.

04 Nisan 2019, Perşembe 06:11
- A +
Vakıfbank'ın rakibi Novara

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla bugün saat 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı’nda oynadığı 13 CEV Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Sarı-Siyahlılar, 10 Nisan Çarşamba günü İtalya’da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Takım Kaptanı Melis Gürkaynak, “Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Sultanlar Ligi’nde finale çıkmayı hedefliyoruz” dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.