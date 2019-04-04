Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla bugün saat 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.
VakıfBank Spor Sarayı’nda oynadığı 13 CEV Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Sarı-Siyahlılar, 10 Nisan Çarşamba günü İtalya’da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Takım Kaptanı Melis Gürkaynak, “Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Sultanlar Ligi’nde finale çıkmayı hedefliyoruz” dedi.