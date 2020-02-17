VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 6. ve son hafta müsabakasında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad’ı ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak maç, saat 19.30’da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlı takım, çeyrek finale kalmayı 5. hafta müsabakalarının ardından garantilemişti.

Lokomotiv Kaliningrad ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ettiği B Grubu’nda, 8 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Rusya’da oynanan ilk maçı VakıfBank 3-2 kazanmıştı.