Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş'ı 18-25, 25-14, 25-20, 16-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti. Ligdeki 12. galibiyetini alan sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk setini 25-18 kaybetti. İkinci sete hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girdi. Mola dönüşü smaç sayılarıyla farkı açan sarı-siyahlılar, seti 25-14 alarak, durumu 1-1'e getirdi.

Hücumdaki etkinliğini üçüncü sette de sürdüren VakıfBank, teknik molasına 12-8 önde girdiği seti 25-20 aldı. Dördüncü seti 25-16 kaybeden sarı-siyahlılar, tie break'i 15-9, maçı da 3-2 kazandı. Beşiktaş'la ligde oynadığı son 10 maçı da kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe'yle 20 Ocak Pazar günü saat 14:00'te VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-BEŞİKTAŞ: 3-2

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

VAKIFBANK: Cansu 2, Kelsey 22, Milena 18, Lonneke 17, Tuğba 8, Zehra 5, Gizem (L), Ayça, Buket 1, Kübra 2, Ebrar 3

BEŞİKTAŞ: Mia 8, Cemre 3, Rykhliuk 23, Ceren 12, Belien 10, Arelya 5, Pınar (L), Rıda, Humay

SETLER: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9

SÜRE: 115 dakika (23', 22', 26', 28', 16')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Cansu Özbay, Kelsey Robinson, Milena Rasic, Lonneke Slöetjes, Tuğba Şenoğlu, Gizem Örge (L)

En Skorer: Kelsey Robinson (22)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 12

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (6)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 10



