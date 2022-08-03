VakıfBank’ın 5. Avrupa Şampiyonluğu belgesel oldu

Kazandığı 11 uluslararası şampiyonluk ile 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da kreatif içerikleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Daha önce birçok ödüllü çalışmaya imza atan VakıfBank Spor Kulübü, bu kez de Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve VakıfBank’ın zaferi ile sonuçlanan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ndeki şampiyonluk yolculuğunu sporseverlerin beğenisine sundu.

VakıfBank voleybol takımının İstanbul’dan yola çıkışından başlayan ve Avrupa’nın en büyüğü oluşuna giden macerasının tüm detayları belgeselde izleyicilerle buluşuyor. 2021-2022 sezonunu 5 kupayla kapatan; Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu takımın yıldızlarının özel röportajları, soyunma odasından görüntüler ve yolculuğun tüm keyifli anları ile maç ve zafer coşkusu belgeselde sporseverleri bekliyor.