VakıfBank'dan 17. galibiyet
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı 25-19, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Ligdeki 17. galibiyetini alan VakıfBank, ligin 19. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la 17 Şubat Pazar günü İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasındaki Halkbank'ı 25-19, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 17. galibiyetini elde etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-10 önde girdiği ilk seti 25-19 almayı başardı.
İkinci sette de hücum sayılarıyla öne geçen VakıfBank, rakibine hiç blok sayısı imkanı tanımadığı seti 25-19 alarak, mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la 17 Şubat Pazar günü İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
VAKIFBANK-HALKBANK: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu
VAKIFBANK: Chiara 13, Kübra 11, Cansu 1, Ebrar 17, Melis 3, Lonneke 14, Ayça (L), Buket
HALKBANK: Aslıhan 3, Ada 8, Ramos 5, Asena, Simon 6, Simeonova 4, Eylül (L), Aysun 1, Reed 6
SETLER: 25-19, 25-16, 25-16
SÜRE: 74 dakika (27', 22', 25')
VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ
İlk Altı: Chiara Di Luilo, Kübra Akman, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Lonneke Slöetjes, Ayça Aykaç (L)
En Skorer: Ebrar Karakurt (17)
VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 4
En Çok Blok Yapan Oyuncu: Kübra Akman (2)
VakıfBank'ın Ace Sayıları: 8