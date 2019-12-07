VakıfBank ve Eczacıbaşı’ndan çifte yarı final!

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden VakıfBank, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde A Grubu’nu lider bitiren İtalya ekibi Imoco Volley ile eşleşti.

Aynı organizasyonda Eczacıbaşı VitrA da A Grubu’ndaki son maçında Çin’in Guangdong Evergrande takımını 3-0 yenerek son 4’e kaldı.

VakıfBank, yarı finalde bugün saat 12.00’de S Sport’tan yayınlanacak mücadelede İtalyan temsilcisi Imoco Volley’le, Eczacıbaşı VitrA ise başka bir İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ise saat 15.00’te S Sport2’den ekranlara gelecek karşılaşmada finale kalmak için mücadele verecek.