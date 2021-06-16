VakıfBank Saraybosna Voleybol Okulu öğrencileri İstanbul’da

Üstünsalih açıklamasında “Köklü bir dostluğa sahip olduğumuz kardeş ülke Bosna Hersek ile spor alanında kurduğumuz bağların meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde açtığı VakıfBank Voleybol Okulu meyvelerini vermeye devam ediyor. Saraybosna okulunda eğitim gören 65 sporcu adayından başarılı bulunan 18 genç, VakıfBank altyapısına katılabilmek için İstanbul’da kampa girdi. Seçmeler sonrasında altyapıya katılmaya hak kazanan gençler spor ve eğitim hayatlarına Türkiye’de devam edecek.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Bosna Hersekli gençlerle bir araya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleşen buluşmada sporcu adaylarına hitap eden Üstünsalih, “2018 yılında temellerini attığımız Saraybosna’daki VakıfBank Voleybol Okulumuz, kısa sürede önemli mesafe kat etti. Yurtdışındaki ilk Türk voleybol okulu olan bu girişim ile iki ülkenin ortak kültürel değerlere dayanan dostluğunu, spor alanındaki yeni bir bağ ile daha da sağlam hale getirdik. Başarılı öğrencilerimizi, Türkiye’ye getirerek dünya voleyboluna kazandıracağımızın sözünü vermiştik. İşte şimdi, bu yolda en önemli adımı atmak için sizleri buraya davet ettik. Verdiğimiz sözü de böylelikle yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“Altyapımızı, voleybola değer katan bir okul olarak görüyoruz”

Üstünsalih, takımın altyapı çalışmalarına verdiği önemin altını çizdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın sayılı altyapılarından birine sahip olan VakıfBank’ın uzun süreli başarısının sırrı buradan geliyor. Bugün VakıfBank altyapısından yetişmiş 5 oyuncu, Türkiye A milli takımında mücadele veriyor. Saraybosna’dan gelen kızlarımızın da gelecekte o seviyede görmek en büyük arzumuz. Saraybosna'daki öğrencilerimizin fiziksel, mental, teknik gelişimlerini, altyapı koordinatörlerimiz aracılığıyla yakından izliyoruz. Her bir öğrencimize güveniyor, gelişimlerini desteklemek için gereken tüm adımları atıyoruz.”

65 öğrenci ile eğitim sürüyor

VakıfBank'ın, Saraybosna şehrindeki voleybol okulundan gelen sporcu adayları arasından seçilenler, gösterdikleri performansla, gelecek sezon VakıfBank altyapısında yer almaya hak kazanacaklar. Seçilenler, İstanbul’da VakıfBank Spor Sarayı tesislerinde diğer sporcularla birlikte gelişimlerini sürdürecek. Ayrıca kulübün uygun gördüğü okullarda eğitim hayatına devam edecek.

Saraybosna’daki VakıfBank Voleybol Okulu 14 Aralık 2018’de açıldı. Yurtdışında voleybol okulu açan ilk kulüp olan VakıfBank’ın bu okulunda, 2005-2012 yılları arasında doğan toplam 65 öğrenci bulunuyor.

Toplam 7 voleybol okulu

VakıfBank’ın Saraybosna ile birlikte ikisi İstanbul, ikisi Ankara, biri İzmir ve biri Bursa’da olmak üzere toplam 7 voleybol okulu bulunuyor. VakıfBank Voleybol Okulları’nda sporcu adayları, alanında uzman ve tecrübeli antrenörlerden eğitim alınıyor. Yeterli devamlılık ve disiplini gösteren öğrencilere katılım sertifikası verilirken, temel voleybol eğitimi alan adaylar arasından yeterli görülenler VakıfBank altyapı takımlarına dâhil ediliyor.