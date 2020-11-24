VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak ilk maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz'u 23-25, 17-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar, ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yle karşı karşıya gelecek.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Andrea Puecher (İtalya)

Lodz: Lazovic, Alagierska, Zaroslinska, Wojcik, Ninkovic, Bongaerts, Strasz (L), Saad (L), Pasznik, Kalandadze

VakıfBank: Maja, Gabi, Milena, Haak, Michelle, Kübra, Ayça (L), Gözde, Cansu, Tuğba

Setler: 23-25, 17-25, 22-25

Süre: 77 dakika (30', 22', 25')

İHA