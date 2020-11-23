CEV Şampiyonlar Ligi'ni dört kez namağlup olarak kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Avrupa'nın en büyük kupasında üst üste sekiz, toplamda da 11 kez yarı final oynayan sarı-siyahlılar, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ASPTT Mulhouse VB (Fransa), LKS Commercecon Lodz (Polonya) ve VC Maritza Plovdiv'le (Bulgaristan) karşılaşacak. VakıfBank, koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon iki ayaklı turnuva formatında oynanacak gruplardaki ilk ayak maçlarına Bulgaristan'da çıkacak.

İlk rakip Polonya ekibi Lodz

Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar oynadığı 205 maçın 150'sinden galibiyetle ayrılan VakıfBank, C Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 19:00'da Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz'la karşılaşacak. Bir sonraki gün TSİ 21:30'da Fransa ekibi ASPTT Mulhouse VB'yle oynayacak olan sarı-siyahlılar, Bulgaristan'daki son maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 21:30'da Bulgaristan takımı VC Maritza Plovdiv'le karşı karşıya gelecek. Üç karşılaşmada Kolodruma Spor Salonu'nda oynanacak. VakıfBank, C Grubu ikinci ayak karşılaşmalarına 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da çıkacak.

"Kazanabileceğimiz kadar maç kazanacağız"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Yeniden CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için heyecanlıyız. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon turnuvayı tamamlayamadığımız için çok üzülmüştük. Şu anda takım olarak kendimizi hazır hissediyoruz. Bu süreçten dolayı uzun zamandır yabancı bir takımla karşılaşmamıştık. Biz her zaman rekabete hazırız. İkinci etaba kadar neler olacağını bilemeyiz. Bu yüzden ilk etapta kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz'' dedi.

"Hedefimiz ilk ayaktaki üç maçı kazanmak"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise ''Pandemi nedeniyle alışık olduğumuz sistemden daha farklı bir şekilde grup maçlarımızı oynayacağız. Yoğun bir tempoda lig maçlarını oynarken, üst üste oynayacağımız bu periyot kolay olmayacak. Ama hedefimiz, ilk ayak olarak değerlendirebileceğimiz bu üç maçı kazanıp, diğer ayak için avantaj sağlamak'' ifadelerini kullandı.