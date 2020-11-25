Türkiye'yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu’ndaki ikinci maçında Fransa’nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 2’de 2 yaptı.

VakıfBank, C Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.30’da Bulgaristan’ın VC Maritza Plovdiv takımıyla karşı karşıya gelecek.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Mulhouse: Cazaute, Olinga-Andela, Moma Bassoko, Vanjak, Polder, Bugg, Soldner (L) (Viggars, Jaegy, Novakovic, Lamprousi, A.Haak)

VakıfBank: Kübra, Ognejnovic, Gabi, Rasic, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L)

Setler: 18-25, 16-25, 18-25

Süre: 64 dakika (21,20,23)

İSTANBUL (İHA) -