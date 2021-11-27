VakıfBank, PTT deplasmanından zaferle dönüyor

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Volley şampiyonu VakıfBank, bu sezonki on ikinci maçında PTT’yi 3-0 yenerek onuncu galibiyetini aldı.

Ankara’da, Başkent Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk setini 25-19 kazanan VakıfBank, çekişmeli geçen ikinci seti de 28-26 hanesine yazdırmayı başardı. Üçüncü seti 25-23 alan sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Derya Cebecioğlu 16, Gabi 12 sayı kaydetti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 4 Aralık Cumartesi, 15.00’te Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak.

PTT – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Başkent Spor Salonu

HAKEMLER: Ayşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız

PTT: İlayda Uçak 6, Bahar Akbay 6, Merve Tanyel 1, Çağla Erdem 1, Amanda Campos 11, Emiliya Dimitrova 17, Sıla Çalışkan 3

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Kübra Çalışkan 4, Gabi 12, Isabelle Haak 20, Meryem Boz 2, Michelle Bartsch-Hackley 1, Derya Cebecioğlu 16, Zehra Güneş 4

SETLER: 19-25, 26-28, 23-25

SÜRE: 93 dakika (25’, 36’, 32)