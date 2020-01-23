VakıfBank-Nova KBM Branik maç sonucu: 3-0

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Slovenya’nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.

23 Ocak 2020, Perşembe 21:14 Son Güncelleme:
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VakıfBank-Nova KBM Branik maç sonucu: 3-0

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Slovenya’nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Sabine Vitte (Almanya), Marie Boulanger (Belçika)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Örge, Pınar Eren, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak)

Nova KBM Branik: Sobocan, Krajnc, Galic, Kosenina, Pintar, Stojilkovic (Pahor, Dobaj, Kramberger, Bracko)

Setler: 25-15, 25-11, 25-10

Süre: 56 dakika (18, 17, 21)

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