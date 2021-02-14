Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28'inci hafta karşılaşmasında Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor’a konuk oldu. Mücadelenin ilk anlarından itibaren filede üstünlüğü sağlayan Vakıfbank, Bartsch-Hackley ve Haak’ın skorer oyunuyla, skorda da farka giderek, seti 17-25 kazandı. İkinci set ile birlikte Nilüfer Belediyespor, direnç gösterirken Fulden ve Paula’nın oyunlarına Maglio da sayılarıyla destek verdi. Ancak, Kübra’nın da devreye girmesiyle Vakıfbank, bu seti de zorlanmasına karşın 22-25 önde bitirdi.

Mücadelenin son setinde, heyecan tie-break sayısına kadar uzadı. Savunmasıyla sete ortak olan Nilüfer Belediyespor, maçı uzatmaya götürme adına çaba gösterirken; Vakıfbanklı oyuncular, deneyimlerinin de katkısıyla bu seti de 24-26 üstün bitirerek, zorlu randevudan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Pınar Elma

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım, Susan Emily Maglio, Paula Ana Borgo, Buse Ünal (Buse Kayacan [L], Deniz Emrelli, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)

VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Meliha İsmailoğlu, Isabelle Haak, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Maja Ognjenovic (Ayça Aykac [L], Gizem Güner Örge, Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Gözde Yılmaz)

SETLER: 17-25, 22-25, 24-26

SÜRE: 90' (23', 29', 32')