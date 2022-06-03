VakıfBank, Fenerbahçe Opet'e transfer olan pasör çaprazı mevkiinde oynayan Meryem Boz'a teşekkür etti ve milli sporcuya kariyerinde başarılar diledi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sezon başında VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız kadrosuna katılan ve 5 kupalı tarihi sezonda başarılarımızda pay sahibi olan kıymetli Meryem Boz’a veda ediyoruz. Emekleri ve mücadelesi ile göz dolduran, tecrübesi ve olgunluğu ile genç sporcularımıza her zaman kusursuz bir örnek olan Meryem’e teşekkür ederiz.

Sarı-siyahlı formanın hakkını sonuna kadar veren ve VakıfBank Spor Kulübü değerlerini en iyi şekilde yansıtan oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Sevgilerimizle,

VakıfBank Spor Kulübü''