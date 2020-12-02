VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligdeki 17'nci galibiyetini alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda İlbank'ı konuk edecek.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda karşılık sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-11 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü savunma ve hücumdaki performansını yükselterek seti 25-19 almayı başardı.
İkinci setin başında oyunda üstünlüğü ele alan VakıfBank, teknik molaya 12-5 öne girdi. Mola dönüşü de rakibi karşısında etkili hücumlarını sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-10 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Sarıyer Belediyesi'nin üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, çekişmeli geçen seti 25-23 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligdeki 17'nci galibiyetini elde etti. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda İlbank'ı konuk edecek.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
SARIYER BLD-VAKIFBANK: 0-3
SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu
HAKEMLER: Caner Çildir, Recep Karakoç
SARIYER BLD: Mısra 2, Nikalina 8, Merve 5, Dilara 8, Strumilo 4, Ayshan 4, Sinem (L), Gizem (L), Çağla 1, İrem, Şeyma
VAKIFBANK: Cansu 1, Gabi 10, Melis 6, Haak 17, Tuğba 10, Milena 12, Ayça (L), Gözde 3, Maja
SETLER: 19-25, 10-25, 23-25
SÜRE: 71 dakika (25', 19', 27')