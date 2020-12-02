VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda karşılık sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-11 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü savunma ve hücumdaki performansını yükselterek seti 25-19 almayı başardı.

İkinci setin başında oyunda üstünlüğü ele alan VakıfBank, teknik molaya 12-5 öne girdi. Mola dönüşü de rakibi karşısında etkili hücumlarını sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-10 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Sarıyer Belediyesi'nin üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, çekişmeli geçen seti 25-23 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligdeki 17'nci galibiyetini elde etti. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda İlbank'ı konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

SARIYER BLD-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

HAKEMLER: Caner Çildir, Recep Karakoç

SARIYER BLD: Mısra 2, Nikalina 8, Merve 5, Dilara 8, Strumilo 4, Ayshan 4, Sinem (L), Gizem (L), Çağla 1, İrem, Şeyma

VAKIFBANK: Cansu 1, Gabi 10, Melis 6, Haak 17, Tuğba 10, Milena 12, Ayça (L), Gözde 3, Maja

SETLER: 19-25, 10-25, 23-25

SÜRE: 71 dakika (25', 19', 27')