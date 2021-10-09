VakıfBank, ligde sezonu Yeşilyurt galibiyeti ile açtı

Yeni sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası zaferi ile başlayan son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde ilk maçında Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye iyi başlayan VakıfBank ilk set 25-12 hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sette de rahat bir oyun ortaya koyarak 25-13 ile skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette de hız kesmeyen VakıfBank seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak sezona galibiyetle giriş yapmış oldu.

VakıfBank’ta Meryem Boz 15 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken, Derya Cebecioğlu 10 sayı ile çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu. Buket Gülübay ise 7 ace kaydettiği mücadeleyi 9 sayı ile tamamladı.

Karşılaşmanın ardından VakıfBank altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Yeşilyurt’ta kiralık geçiren Buket Gülübay ve Derya Cebecioğlu açıklamalarda bulundu.

Derya Cebecioğlu açıklamasında, “Sezonun ilk maçına galibiyetle başladığımız için çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Buket Gülübay ise, “İki takımı da tebrik ediyorum. Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinin ardından ligde de 3-0’lık bir zaferle başlamış olmak bizleri çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

VakıfBank sezonun ikinci haftasında 12 Ekim Salı, 18.00’de Eczacıbaşı Dynavit’e konuk olacak.