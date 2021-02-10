Üç FIVB Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Çan Gençlik Kale Spor'u 25-16, 25-18 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-9 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-16 almayı başardı.

İkinci setin başında üstünlüğü eline alan VakıfBank, teknik molasına 12-5 önde girdiği seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Çan Gençlik Kale Spor'un üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-12 karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley'de altı şampiyonluğu bulunuyor.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-ÇAN GENÇLİK: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Sadettin Kıral

VAKIFBANK: Cansu 4, Gabi 13, Zehra 12, Haak 6, Meliha 1, Milena 13, Gizem (L), Tuğba 5, Gözde 9, Maja

ÇAN GENÇLİK: Hande 4, Simay 1, Thais 6, Sena 5, Dilan 8, Braga 7, Dilara (L), Simay, Miray

SETLER: 25-16, 25-18, 25-12

SÜRE: 64 dakika (20', 24', 20')