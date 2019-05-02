Vakıfbank kupa için sahada

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, yarın karşılaşacak.
Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride, VakıfBank’ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor. VakıfBank, dördüncü maçı da kazanması halinde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.
Ligde normal sezonu ilk sırada bitiren Eczacıbaşı VitrA ise yarınki karşılaşmadan galip ayrılarak seriyi son maça taşımayı hedefliyor. Eczacıbaşı VitrA, serideki ilk maçı 3-2 kazanırken, VakıfBank ikinci ve üçüncü karşılaşmalardan 3-1 galip ayrılmıştı. Gerek olması halinde serinin beşinci maçı, 5 Mayıs Pazar günü yine Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.