Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluktan bir maç uzakta. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan Sarı-Siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek seride eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getiren VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, “İlk defa kendi sahamızda şampiyon olma ihtimalimiz var. O yüzden elimizden geleni yapıp son maçta, kendi salonumuzda şampiyon olmak istiyoruz. İnanılmaz bir mücadele vardı. O yüzden tüm takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, kulüple gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“TUĞBA, TÜRK VOLEYBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YETENEK”

Sergilediği performansla galibiyette pay sahibi olan Tuğba Şenoğlu’nun performansına değinen Gürkaynak, “Tuğba zaten çok önemli bir yetenek Türk voleybolu için. Ona da Giovanni görev verdi ve o da elinden gelenin en iyisini yaptı, hatasız oynadı diyebilirim. Onun da çok büyük bir katkısı vardı bugünkü maçta, bu zaferde. O yüzden Tuğba’yı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.







